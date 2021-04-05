Засекреченный блок для содержания опасных преступников в Гуантанамо закрыли

Фото: pixabay.com/F. Muhammad

В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных блоков — лагерь № 7, в котором содержались особо опасные заключенные. Их перевели в другой блок, сообщает пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.

Американские СМИ сообщали, что лагерь № 7 был создан в 2006 году. Уточнялось, что к заключенным применялись «жесткие методы допроса». Военные долгое время не признавали существование такого блока на базе Гуантанамо.

Так, по данным военных, работники тюрьмы переместили всех заключенных в лагерь № 5. Операция прошла «без инцидентов». Теперь все 40 заключенных Гуантанамо будут содержаться на двух объектах вместо трех.

Эти изменения, по заявлению южного командования ВС, не ставят под угрозу защиту сил и их безопасность, сообщает РБК.

Напомним, тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта президентом США Джорджем Бушем в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года. В 2003 году там было около 700 человек, на сегодняшний день в Гуантаномо содержатся 40 заключенных.

Читайте также: «Зря она к следователям пошла»: жертве скопинского маньяка напомнили о последствиях госзащиты