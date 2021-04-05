Илон Маск дал совет российским инженерам по строительству ракет
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск посоветовал российским специалистам стремиться к созданию полностью многоразовых космических ракет. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
— Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости, — ответил Маск в комментарии к сообщению о российском проекте ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.
Известно, что проектирование этой ракеты планируют закончить в сентябре этого года. Корабль будет иметь многоразовую первую ступень, при этом впервые ракета будет использовать метан в топливе. Испытания корабля назначены на 2026 год.
This a good path, but I recommend aiming for full reusability— Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2021
Ранее сообщалось, что Илон Маск может приехать на конференцию в Санкт-Петербург, которая состоится летом этого года.
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