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Илон Маск дал совет российским инженерам по строительству ракет
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Илон Маск дал совет российским инженерам по строительству ракет

Виктория Родимкина

Технологии

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск посоветовал российским специалистам стремиться к созданию полностью многоразовых космических ракет. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

— Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости, — ответил Маск в комментарии к сообщению о российском проекте ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

Известно, что проектирование этой ракеты планируют закончить в сентябре этого года. Корабль будет иметь многоразовую первую ступень, при этом впервые ракета будет использовать метан в топливе. Испытания корабля назначены на 2026 год.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может приехать на конференцию в Санкт-Петербург, которая состоится летом этого года.

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