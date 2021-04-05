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Банк «Дом.PФ» сообщил, что счета клиентов находятся в безопасности
Фото: freepik.com

Банк «Дом.PФ» сообщил, что счета клиентов находятся в безопасности

Виктория Родимкина

Экономика

Конфиденциальность информации о клиентах банка «Дом.PФ» не была нарушена, угрозы безопасности их счетов нет. Об этом заявили в пресс-службе банка в понедельник, 5 апреля.

Уточняется, что служба безопасности банка выявила уязвимость в работе канала дистанционной подачи первичных заявок на получение продукта «Кредит наличными».

— В настоящий момент безопасности счетов клиентов ничего не угрожает. В рамках оперативных работ уязвимость была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что банк провел профилактические меры — проверил целостность работ других систем, нарушений не было выявлено. В банке подчеркнули, что конфиденциальность данных о клиентах не была нарушена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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