Россиян предупредили о новой схеме банковских мошенников

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Мошенники начали предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент, отправляя ссылку на ложный сайт банка. О новом виде мошенничества рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

По ее словам, злоумышленники могут общаться с жертвами как по телефону, так и по электронной почте. Через поддельную страницу они рассчитывают получить логин и пароль от чужого онлайн-банка. Уточняется, что мошенники делают сайт в стиле страницы нужного онлайн-банка.

Килюшева объяснила, что многие россияне знают, что нельзя никому говорить код, который приходит в сообщение на телефон. По этой причине мошенники стали делать подложные сайты банков, пишет РИА Новости.

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