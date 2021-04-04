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Россиян предупредили о новой схеме банковских мошенников
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россиян предупредили о новой схеме банковских мошенников

Анастасия Волоснова

Общество

Мошенники начали предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент, отправляя ссылку на ложный сайт банка. О новом виде мошенничества рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

По ее словам, злоумышленники могут общаться с жертвами как по телефону, так и по электронной почте. Через поддельную страницу они рассчитывают получить логин и пароль от чужого онлайн-банка. Уточняется, что мошенники делают сайт в стиле страницы нужного онлайн-банка.

Килюшева объяснила, что многие россияне знают, что нельзя никому говорить код, который приходит в сообщение на телефон. По этой причине мошенники стали делать подложные сайты банков, пишет РИА Новости.

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