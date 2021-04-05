Минтруд заявил о снижении числа зарегистрированных безработных в России

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Количество зарегистрированных безработных в России снизилось с 1,9 миллиона — до 1,755 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, 5 апреля.

В министерстве уточнили, что статистические наблюдения за уровнем безработицы в стране осуществляет Росстат. По его данным, этот показатель в феврале снизился на 0,1 процентного пункта — с 5,8 процента до 5,7 процента. А количество безработных людей в феврале составило 4,24 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

— Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года, она составила менее 1,755 миллиона человек, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля.

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