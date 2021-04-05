Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минтруд заявил о снижении числа зарегистрированных безработных в России
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Минтруд заявил о снижении числа зарегистрированных безработных в России

Виктория Родимкина

Рынок труда

Количество зарегистрированных безработных в России снизилось с 1,9 миллиона — до 1,755 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, 5 апреля.

В министерстве уточнили, что статистические наблюдения за уровнем безработицы в стране осуществляет Росстат. По его данным, этот показатель в феврале снизился на 0,1 процентного пункта — с 5,8 процента до 5,7 процента. А количество безработных людей в феврале составило 4,24 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

— Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года, она составила менее 1,755 миллиона человек, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля.

Читайте также: Эксперт оценил инициативу Минтруда по упрощению применения маткапитала в России

прием на работуМинтрудбезработные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в