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Промышленный технопарк откроют на востоке Москвы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Промышленный технопарк откроют на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

Новый промышленный технопарк площадью порядка 20 тысяч квадратных метров построят в районе Косино-Ухтомский. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город предоставил инвестору участок, площадь которого составила один гектар. Уточняется, что в проект инвестировали 500 миллионов рублей. Технопарк позволит создать в столице 185 новых рабочих мест.

— С начала года это уже седьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов с ожидаемым объемом инвестиций более пяти миллиардов рублей, — отметил Владимир Ефимов.

В 2021 году в Москве появятся четыре промышленных технопарка и три производственных объекта. Город отдал под их строительство около 8,5 гектара земли, уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Строительство новых объектов позволит создать в Москве более одной тысячи рабочих мест, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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