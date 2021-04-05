Министр обороны назвал Украину «мощным восточным форпостом НАТО»

Фото: youtube.com

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО. Такое заявление министра опубликовано на сайте ведомства в понедельник, 5 апреля.

По словам Тарана, последние семь лет Киев твердо отстаивает независимость, а также безопасность и стабильность Европы. При этом министр уточнил, что курс Украины на полноправное членство в альянсе остается стратегией страны.

— В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества. Для этого необходимо не только разделять основные ценности, но и соответствующим образом реформировать общество и экономику, организовать армию, — сказал Андрей Таран.

Он добавил, что 2021 год объявлен на Украине годом евроатлантической трансформации. Киев будет следить за стандартами НАТО для реализации реформ в военной сфере.

Читайте также: Володин высказался о введенных Украиной санкциях в отношении Россотрудничества