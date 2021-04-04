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Володин высказался о введенных Украиной санкциях в отношении Россотрудничества
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин высказался о введенных Украиной санкциях в отношении Россотрудничества

Илья Ашуров

Внешняя политика

Санкции, введенные киевскими властями в отношении Россотрудничества и ряда российских компаний являются примером пренебрежения международным правом, а также противоречат здравому смыслу. Об этом в воскресенье, 4 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, действия руководства Украины не что иное, как подражание «своим покровителям». Кроме того введенные санкции нарушают нормы международного права и расходятся со здравым смыслом.

— Санкции против государственного учреждения - Россотрудничества - смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества - случай беспрецедентный, – написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ратифицировал решение о применении санкций в отношении Россотрудничества, а также ряда российских компаний.

Читайте также: Володин предупредил руководство Украины об ответственности за действия в Донбассе

санкцииВячеслав ВолодинУкраина
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