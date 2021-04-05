Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 815 пациентов за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 815 пациентов за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 5 апреля.

Общее число вылечившихся с начала пандемии в столице достигло 950 658 человек. За последние 24 часа в Москве госпитализировали 731 пациента с коронавирусом. За сутки в столице скончались 50 пациентов.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в столице выявили 1876 новых случаев коронавируса. На втором месте по России находится Санкт-Петербург, где выявили 707 новых случаев коронавируса, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 593 пациента с COVID-19.

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