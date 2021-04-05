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Нападение акулы на крокодила в Австралии попало на видео
Фото: Pixabay / Andrea Bohl

Нападение акулы на крокодила в Австралии попало на видео

Илья Ашуров

В мире

Нападение акулы на крокодила произошло в Австралии. Это необычное событие попало на камеру местного любителя океана и блогера Броди Мосса. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На родине кенгуру акулы регулярно нападают на животных и людей. Однако нападение на крокодила — редкость. Обычно происходит наоборот: акулы страдают от нападений земноводных хищников.

На опубликованном Моссом видео видно, как небольшая бычья акула приближается к крокодилу на мелководье. Акула нападает на свою потенциальную жертву, но тут же получает от нее сильный удар хвостом и отступает.

Вероятно, акула хотела завладеть добычей, находящейся в пасти крокодила, иначе объяснить столь отчаянное поведение трудно.

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