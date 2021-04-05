Росприроднадзор заберет диких животных из дома мытищинского стрелка

Фото: Telegram/Baza

Специалисты Росприроднадзора заберут диких животных, которых держал у себя дома стрелок из Мытищ. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Во вторник, 30 марта, к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Силовики начали спецоперацию и атаковали дом стрелка из гранатомета, после чего начался пожар. Мужчина не вышел из дома и погиб в ходе спецоперации.

На территории дома стрелка обнаружили домашний зоопарк с медведями, енотами, аллигаторами и барсуком. По словам Радионовой, в ведомстве узнали о животных из СМИ. Специалисты подтвердили, что стрелок держал на своем приусадебном участке вольеры с дикими животными.

— Мы увидели там двух медведей, двух енотов и барсука, а также двух рептилий (предположительно, это аллигаторы). Они содержались в стеклянном барьере без специально оборудованного места… По результатам нашего выезда мы увидели необходимость изъятия, — сказала Радионова.

Она отметила, что двух медведей уже отдали на ферму в Калужской области. Судьбу остальных животных будут решать в ближайшее время.

Читайте также: Тушканчиков в Московском зоопарке вынули из холодильников после спячки