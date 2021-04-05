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«Мощная стенокардия»: Лев Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса
Фото: Youtube / Юрий Костин

«Мощная стенокардия»: Лев Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса

Юлия Павлушова

Звезды

Эстрадный певец Лев Лещенко столкнулся с серьезными осложнениями после коронавируса. Год назад народный артист перенес болезнь в тяжелой форме, попал в реанимацию. Ему пришлось продолжить лечение и после выписки.

Вирус негативно сказался на работе сердца певца. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжает радовать зрителей своим творчеством, пишет StarHit. По словам Лещенко, работа помогает ему справиться с депрессией.

— У 90 процентов переболевших обязательно возникают какие-то осложнения. У меня, например, было потом четыре сердечных приступа — возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни, — признался Лещенко в эфире передачи «Судьба человека».

Напомним, Льва Лещенко госпитализировали в марте прошлого года. Позже подтвердилось, что он заражен коронавирусом, который вызвал воспаление легких.

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