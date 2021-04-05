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«Немного страшно»: Дмитрий Шепелев рассказал о подготовке квеста ко дню рождения сына
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Немного страшно»: Дмитрий Шепелев рассказал о подготовке квеста ко дню рождения сына

Юлия Павлушова

Звезды

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев готовится ко дню рождения своего старшего сына Платона. Уже 7 апреля мальчику исполнится восемь лет. В своем Instagram-аккаунте артист заявил, что это будет первый праздник, на который ребенок сам приглашает гостей.

— Парень оказался гостеприимным: ожидаем 15 (!) детей, — рассказал подписчикам Шепелев.

По словам артиста, праздничную дату отметят «громко». Аниматоры проведут для детей квест, смешанный с иммерсивным спектаклем. Платон пожелал, чтобы на празднике было «немного страшно».

Шепелев добавил, что в этом году сын получит в подарок вещи, о которых мечтает больше всего: новый телефон и теннисную ракетку.

Ранее Дмитрий Шепелев показал бекстейдж фотосессии новорожденного сына.

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