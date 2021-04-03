«Бабушки слезами умоются»: Шепелев показал бекстейдж фотосессии новорожденного сына
Телеведущий Дмитрий Шепелев устроил для своего новорожденного сына первую фотосессию. Несколько фотографий бекстейджа съемок он опубликовал в своих Instagram Stories.
— Первая фотосессия. Бабушки слезами умиления умоются. И мы тоже, похоже, — признался он.
Съемки прошли под белый шум, чтобы успокоить ребенка.
Напомним, 26 марта стало известно, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями.
Ранее Шепелев предложил подписчикам выбрать имя для новорожденного.
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