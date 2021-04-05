Новый регулируемый пешеходный переход появился возле станции «Мневники» БКЛ
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий
Новый регулируемый пешеходный переход появился возле станции «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».
Теперь жители столицы могут безопасно перейти пересечение улицы Нижние Мневники с проездом Главмосстроя по пути от новой автобусной остановки к станции метро.
Еще одно нововведение коснулось автомобилистов. С проезда Главмосстроя на улицу Нижние Мневники можно повернуть еще и налево. Это сократит перепробег на три километра.
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