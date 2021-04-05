Новый регулируемый пешеходный переход появился возле станции «Мневники» БКЛ

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Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Новый регулируемый пешеходный переход появился возле станции «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Теперь жители столицы могут безопасно перейти пересечение улицы Нижние Мневники с проездом Главмосстроя по пути от новой автобусной остановки к станции метро.

Еще одно нововведение коснулось автомобилистов. С проезда Главмосстроя на улицу Нижние Мневники можно повернуть еще и налево. Это сократит перепробег на три километра.

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