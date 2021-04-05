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Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, в котором закрепляется понятие «просветительская деятельность». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», вводится понятие «просветительская деятельность». Оно подразумевает осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека. Также закон запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Ранее Владимир Путин подписал законы об ужесточении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов, предусматривающие лишение свободы сроком до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей

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