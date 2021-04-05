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Владимир Путин подписал закон о дополнительных сроках президента РФ
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин подписал закон о дополнительных сроках президента РФ

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве нынешнего главы государства претендовать еще на два срока. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, уточняется положение закона «О выборах президента РФ», связанное с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. С учетом уточнений 81-я статья Конституции РФ, ограничивающая количество сроков подряд, будет применяться к действующему президенту государства без учета числа сроков, которые уже были на момент вступления в силу поправки закона «О выборах президента РФ».

Кроме того, согласно документу, появляется возможность сократить информацию о кандидатах в избирательном бюллетене, в случае если их будет более десяти.

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