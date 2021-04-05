Полицейского, пострадавшего в атаке возле Капитолия в США, выписали из больницы

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Офицер полиции США Кен Шейвер, который пострадал во время атаки возле здания Конгресса в Вашингтоне, выписан из больницы. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил телеканал CBS News.

В пятницу, 2 апреля, 25-летний житель штата Индиана по имени Ноа Грин протаранил на автомобиле контрольно-пропускной пункт у здания Конгресса США и врезался в двух офицеров, пострадавшим потребовалась госпитализация. Подозреваемого арестовали. Позже один из офицеров и преступник скончались.

Ранее в полиции Капитолия рассказали об офицере, который стал жертвой инцидента. Уильям Эванс прослужил в ведомстве 18 лет, с 7 марта 2003 года. Он был сотрудником группы оперативного реагирования.

Отмечается, что преступник являлся последователем религиозного движения.

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