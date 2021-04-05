Ребенок пострадал от пиротехники на юге Москвы

Фото: Элина Ибрагимова

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Мальчик пострадал из-за взрыва пиротехники в хореографическом училище на юге Москвы. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 14-летний мальчик пронес в хореографическое училище пиротехническое изделие, которое взорвалось в раздевалке. В результате случившегося другому ребенку потребовалась медицинская помощь.

В надзорном ведомстве добавили, что в ходе проверки, которую проведет Симоновская межрайонная прокуратура, будут установлены все обстоятельства происшествия, а также дана оценка безопасности учебного заведения.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала РИА Новости, что в ведомстве также началась доследственная проверка.

По ее словам, предварительно стало известно, что 5 апреля в МГХУ имени Лавровского старшеклассник бросил в ведро устройство для игры в пейнтбол, в результате чего пострадал 11-летний ребенок.

На данный момент мальчик находится под присмотром врачей.

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