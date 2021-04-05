«Пришло время поделиться счастьем»: Софья Каштанова во второй раз стала мамой

Фото: instagram.com/sofiacastanova

Российская актриса, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова во второй раз стала мамой. Радостной новостью она поделилась с подписчиками в своем микроблоге.

В 2019 году звезда родила в Мексике сына. Оказалось, что дочь она решила рожать в той же стране.

— Пришло время поделиться нашим счастьем: у нас в семье появилась принцесса! Как и сына, я родила дочку в Мексике. В тепле, у моря и в самых экологичных в плане рождения детей условиях! — рассказала Каштанова своим фолловерам.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев.

«Поздравляю! Здоровья вам и вашим деткам!»; «Замечательная новость! Пусть маленькая принцесса растет здоровой, счастливой, любимой!»; «Желаю вам приятных хлопот, радости и счастья в воспитании маленького чуда!»; «Поздравляю с появлением маленькой принцессы», — написали поклонники в комментариях под постом Софьи в ее Instagram-аккаунте.

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