Ученые выявили неожиданное лекарство от COVID-19

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Ученые Калифорнийского университета обнаружили новое лекарство, которое может помочь в борьбе с коронавирусом. Им оказалось средство K777, которое рассматривается в качестве экспериментального препарата против борьбы с болезнью Шагаса. Об открытии сообщили в журнале ACS Chemical Biology.

Коронавирус не может присоединяться к клеткам, если человеческий фермент, который называется катепсином L, не расщепляет S-белок (белок-шип) вируса. В свою очередь катепсин похож по структуре на крузаин, вырабатываемый у паразита Trypanosoma cruzi. Он является возбудителем болезни Шагаса, тропического хронического заболевания, которое приводит к сердечной недостаточности.

Ученые выяснили, что низкие концентрации K777 ингибируют катепсин L. Это помогает снизить способность коронавируса инфицировать клетки, не нанося при этом им никакого вреда.

Согласно данным исследования, экспериментальное средство на основе K777 предотвращает поражение легких у животных при заражении коронавирусом.

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