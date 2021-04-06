Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В ночь на вторник, 6 апреля, в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 18 рейсов.

В аэропорту Внуково три рейса отменили, еще два задержали. В Домодедове один рейс отменен, пять рейсов задерживаются. В аэропорту Шереметьево три рейса отменены, еще четыре задержаны.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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