Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий
В ночь на вторник, 6 апреля, в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 18 рейсов.
В аэропорту Внуково три рейса отменили, еще два задержали. В Домодедове один рейс отменен, пять рейсов задерживаются. В аэропорту Шереметьево три рейса отменены, еще четыре задержаны.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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