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Российский космический туроператор объявил о ликвидации компании
Фото: NASA / public domain

Российский космический туроператор объявил о ликвидации компании

Татьяна Плотникова

Общество

Российская компания «КосмоКурс», которая ранее анонсировала создание многоразового суборбитального комплекса для космического туризма, объявила о ликвидации. Эту информацию подтвердил гендиректор «КосмоКурса» Павел Пушкин.

По словам Пушкина, компания прекращает деятельность из-за непреодолимых трудностей с согласованием требований к проекту космодрома, а также с получением от Министерства обороны необходимой документации для проектирования туристической ракеты.

Сотрудникам «КосмоКурса» уже объявили о сокращении, рассказал глава компании.

При этом в Роскосмосе рассказали, что намерены сохранить коллектив конструкторов и ищут пути решения проблемы — в частности, ведутся я консультации с одним из научных учреждений, входящих в структуру госкорпорации, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли будущие космические туристы, которые отправятся к Международной космической станции (МКС) в декабре. Полет к МКС с участием космических туристов будет осуществлен на корабле «Союз-МС-20». Туристы пробудут на станции 12 суток. Сопровождать их будут космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев

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