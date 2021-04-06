Врач объяснил, чем опасно отсутствие похмелья

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Отсутствие проявлений похмельного синдрома после употребления спиртных напитков может свидетельствовать о начале развития алкоголизма. Об этом рассказал доктор медицинских наук, специалист по заболеваниям печени, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Алексей Буеверов.

Как уточнил специалист, если после обильных возлияний не наступает похмелье, это может говорить о развитии первой стадии алкоголизма.

Буеверов также отметил, что при употреблении спиртного можно избежать похмелья, если не превышать свою индивидуальную дозу алкоголя. Также сократят неприятные проявления закуски, причем не только жирные.

Важнее всего, по словам медика, избегать напитков с избытком высших спиртов. Чаще всего это не водка и коньяк, а дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, рассказал Буеверов «АиФ».

Ранее медики рассказали, почему нельзя употреблять алкоголь в период вакцинации от коронавирусной инфекции.

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