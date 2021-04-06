Исторический минимум смертности младенцев зафиксировали в Москве

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В 2020 году показатель смертности детей младенческого возраста в Москве достиг исторического минимума. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказал главный внештатный специалист неонатолог, главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Как уточнил Горев, в минувшем году было зарегистрировано 3,5 случая младенческой смертности на тысячу живорожденных. Это на 22 процента меньше показателя 2019 года.

Врач отметил, что добиться таких результатов удалось благодаря развитию неонатологии и улучшению материально-технической базы неонатальных отделений. В частности, за последние годы в Москве существенно увеличилась выживаемость новорожденных, родившихся раньше срока.

— Особенно радует повышение выживаемости в группе с экстремально низкой массой тела — дети до тысячи граммов — на 17 процентов за последние три года. Среди детей, родившихся до тысячи граммов в 2020 году, выживаемость составила 75 процентов, — рассказал Горев.

В настоящее время в структуре медицинских организаций столичного департамента здравоохранения работают четыре перинатальных центра, где ведут самые тяжелые случаи беременности, включая преждевременные роды. В частности, 88 процентов из 323 новорожденных весом менее тысячи граммов появились на свет именно в перинатальных центрах.

Горев также отметил, что 2020 год оказался особенным для неонатологов из-за коронавирусной инфекции, в том числе потому, что ряд акушерских стационаров и неонатальных отделений перепрофилировали для оказания помощи детям, родившимся от матерей с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года рождаемость в России снизилась на 5,8 процента.

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