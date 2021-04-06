Россиянам рассказали о трех способах выхода из долговой ямы

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Независимый финансовый советник Наталья Смирнова назвала три способа выхода из долговой ямы.

По ее словам, в первую очередь нужно оценить свои финансовые перспективы на полгода–год. Если станет ясно, что за это время финансовое положение не улучшится, разумным выходом может стать процедура банкротства.

— Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6‒12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство, — отметила Наталья Смирнова.

Она пояснила, что к этому способу следует прибегать только в крайнем случае. Если есть возможность, можно попытаться договориться с банком о кредитных каникулах.

Помимо этого, эксперт в беседе с радио Sputnik заявила, что граждане могут также сделать рефинансирование — перекредитование под меньший процент.

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