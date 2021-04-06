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Москвичи смогут вызвать мастера онлайн с помощью нового сервиса
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи смогут вызвать мастера онлайн с помощью нового сервиса

Иван Юминов

Город

Новый сервис по вызову мастера через Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) появился на портале mos.ru. Об этом рассказали в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства во вторник, 6 апреля.

— Единый диспетчерский центр создан в первую очередь для удобства жителей столицы. Фактически это единая горячая линия, на которую можно обратиться по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства, — уточнил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сервис позволит подать заявку на замену лампочки в подъезде, ремонт лифта или устранение течи в квартире. За 2020 год горожане отправили более пяти миллионов заявок в ЕДЦ, теперь весь процесс займет одну минуту.

Сделать это можно на портале mos.ru, выбрав сервис «Вызов мастера». Пользователю потребуется полная учетная запись, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что проект «Цифровой репетитор» заработал во всех школах столицы.

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