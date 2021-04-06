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Онищенко назвал условие для обязательной вакцинации животных от коронавируса
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко назвал условие для обязательной вакцинации животных от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что вопрос инфицирования людей от животных, ранее заразившихся коронавирусом от человека, нужно изучать, возможно, придется вводить обязательную вакцинацию питомцев.

Геннадий Онищенко отметил, что вирус ранее жил в мелких млекопитающих и перепончатокрылых и не был опасным для человека. А после того, как он преодолел межвидовой барьер, стал совсем другим вирусом.

При этом академик РАН пояснил, что не было зафиксировано ни одного случая, когда произошло заражение животного COVID-19, и вирус потом передался бы человеку.

— Если случаи заражения все же появятся, возможно, придется ставить вопрос об обязательной вакцинации домашних питомцев, — цитирует Онищенко РИА Новости.

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