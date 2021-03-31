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Ветеринар перечислил противопоказания к вакцинации животных от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ветеринар перечислил противопоказания к вакцинации животных от коронавируса

Елена Фролова

Животные

Большинство стандартных противопоказаний к прививкам остаются актуальными и при вакцинации животных от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Ранее стало известно о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 для животных.

— Основаниями для отказа от прививки являются сывороточная болезнь и аллергия. Любая вакцина — это нагрузка на организм, — подчеркнул Михаил Шеляков.

По его словам, даже человек, вакцинируясь, заставляет организм переболеть в легкой форме. Эксперт считает, что нельзя делать прививку, если иммунитет ослаблен и имеется прочее инфекционное заболевание. Он добавил, что коронавирусу по большей части подвержены люди, а не животные. В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрированы лишь два случая новой инфекции у братьев наших меньших. Это заболевание перенесли кошки, одна из которых проживает в Тюмени, а вторая — в Москве, отмечает ФАН.

— COVID-19 у животных никогда не рассматривался как опасное заболевание. По разным данным, от 80 до 100 процентов кошек им инфицированы. Это даже немножко странно — прививать животных от человеческого вируса, — пояснил Михаил Шеляков.

При этом он напомнил, что существуют общие заболевания, к которым в равной степени восприимчивы люди и звери. Однако есть и более специфичные, среди которых, например, иммунодефицит кошек (ВИК) и иммунодефицит человека (ВИЧ). Эксперт также отметил, что в любом случае вакцину нужно еще детально изучить.

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