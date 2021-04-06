Лавров сообщил о планах России возродить «московский формат» по Афганистану

Фото: МИД РФ

РФ может возобновить работу «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что этот формат, участие в котором принимают все ключевые страны, соседи Афганистана и Америки, позволяет содействовать процессу примирения в Афганистане.

— По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма, — заявил Сергей Лавров индийскому изданию Hindustan Times.

В Афганистане правительство противостоит боевикам радикального движения, которые завоевали большую территорию в сельских зонах страны и планирует наступление на крупные города.

Напомним, ранее Россия проводила консультации в «московском формате». В его рамках РФ предоставляла властям Афганистана и талибам переговорную площадку, играя посредническую роль.

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