Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лавров сообщил о планах России возродить «московский формат» по Афганистану
Фото: МИД РФ

Лавров сообщил о планах России возродить «московский формат» по Афганистану

Виктория Родимкина

Внешняя политика

РФ может возобновить работу «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что этот формат, участие в котором принимают все ключевые страны, соседи Афганистана и Америки, позволяет содействовать процессу примирения в Афганистане.

— По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма, — заявил Сергей Лавров индийскому изданию Hindustan Times.

В Афганистане правительство противостоит боевикам радикального движения, которые завоевали большую территорию в сельских зонах страны и планирует наступление на крупные города.

Напомним, ранее Россия проводила консультации в «московском формате». В его рамках РФ предоставляла властям Афганистана и талибам переговорную площадку, играя посредническую роль.

Читайте также: Лавров назвал условие эффективного сотрудничества с Белоруссией

Сергей ЛавровМИД РоссииАфганистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в