Лавров назвал условие эффективного сотрудничества с Белоруссией

Фото: МИД РФ

Россия и Белоруссия смогут максимально эффективно решать совместные задачи, если сплотят свои усилия. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравительном послании белорусскому коллеге Владимиру Макею по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

В послании отмечается, что российская сторона искренне дорожит союзническими отношениями с Белоруссией, а совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент определяют стремление народов наших стран к единению в рамках Союзного государства.

— Только сплотив усилия, Россия и Беларусь могут с максимальной отдачей решать стоящие перед ними задачи обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан, — подчеркнул Сергей Лавров.

Министр выразил убежденность в том, что дипломатические ведомства двух государств будут и впредь вносить весомый вклад в укрепление всесторонних связей и защиту общих интересов на международной арене.

Сергей Лавров передал Макею поздравления и наилучшие пожелания по случаю общего праздника, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил страны, с которыми дружит Россия. По словам представителя Кремля, ключевой интеграционный процесс на территории бывшего СССР на данный момент происходит в Союзном государстве России и Белоруссии.

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