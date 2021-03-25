«Начало новой эры»: политолог объяснил назначение Лукьянова послом РФ в Белоруссии

Фото: Минобороны РФ

Назначение Евгения Лукьянова на должность посла России в Белоруссии — это знак для Минска, что Москва готова к новой политической стратегии в двухсторонних отношениях. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, замена российского посла в Союзном государстве связана именно с желанием перезагрузить отношения между странами:

— То, что мы поменяли Мезенцева на Лукьянова, вовсе не означает, что первый был плохим или не справлялся со своими обязанностями. Просто Мезенцев теперь ассоциируется со всеми шероховатостями и конфликтами, которые возникали между странами. Назначение Лукьянова ознаменуется началом новой эры в наших непростых отношениях, — полагает Журавлев.

Собеседник «Вечерней Москвы» заметил, что смена посла или министра иностранных дел по классическим канонам международной дипломатии всегда предвещала дальнейшие политические изменения.

— Россия намекает, что готова забыть весь негатив и начать все «с чистого листа». Конечно, Александр Лукашенко продолжит гнуть свою политическую линию, но и он, и мы поняли по последним выборам, что друг другу нужны. Благодаря нашей поддержке он сохранил власть в стране, а мы, в свою очередь, не потеряли одного из важных стратегических союзников в Европе, — заметил политолог.

Также Журавлев заверил, что официальный Минск с большой охотой согласится на «перезагрузку отношений», так как надеется на выгодные предложения от российской стороны в промышленной и нефтяной областях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Лукьянова на должность посла РФ в Белоруссии. Ранее Лукьянов занимал пост посла в Латвии. Другим указом глава государства освободил Лукьянова от данной должности. Постановление опубликовали в четверг, 25 марта, на официальном портале правовой информации.

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