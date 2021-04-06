Названы способы определить точный пробег при покупке подержанного авто

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Продавцы автомобилей с пробегом нередко занижают показания одометра. Для того, чтобы определить реальный пробег машины, существуют несколько способов. Это можно сделать как при помощи новых сканеров, так и простой водительской наблюдательности.

Так, если в подержанном карбюраторном автомобиле цифры одометра стоят не в один четкий ряд, а будто бы прыгают относительно, наверняка он прошел через руки мастеров по скрутке пробега.

На машинах, где установлены цифровые приборы, показатель точного пробега сохраняется в памяти электронного блока управления (ЭБУ), а также электронике различных систем. Специальные сканеры позволят выудить нужную информацию например, из электропривода сидений или парктроника.

Опытный взгляд позволит определить приблизительный пробег авто даже по его внешнему виду. Если на кузове много сколов, трещин, разводов и потертостей, скорее всего пробег машины перевалил за 100 тысяч километров. Об этом же сигнализируют и пожелтевшие фары.

На внушительный пробег будут указывать потертые элементы отделки, подлокотники, руль, засаленная поверхность торпеды, кнопки со стертым рисунком и водительское кресло. Так, блеск на руле, обтянутом кожей, появляется приблизительно к 80 тысячам километров. Водительский коврик стирается до дыр, когда машина проезжает более 50 тысяч километров. Ну а после 200 тысяч километров пробега салон становится очевидно неопрятным.

На пробег свыше 200 тысяч километров будут указывать стертые педали, а также обилие царапин на личинке замка зажигания. Обтянутое кожей водительское сиденье теряет презентабельный вид после 150 тысяч километров.

При пробеге свыше 250 тысяч километров на поверхности лобового стекла образуются потертости от щеток очистителей, а также вертикальные царапины на стеклах дверей. Если же у машины расшатаны и плохо фиксируются двери, то ее реальный пробег перевалил за 300 тысяч километров.

На пробег свыше 400 тысяч километров будут указывать деформированный пассажирский диван, а также изменившая форму подушка водительского сиденья, сообщает издание «Аргументы и Факты».

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