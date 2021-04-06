Диетолог рассказала, воду какой температуры полезнее пить

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Врач-диетолог Светлана Исакова пояснила, вода какой температуры считается полезнее для организма и как определить, достаточно ли человек пьет жидкости.

По ее словам, наиболее полезной является вода комнатной температуры. При этом горячая жидкость, которую рекомендуют желающим похудеть, может навредить организму. Медик отметила, что горячая вода способна притупить чувство голода, но при этом она травмирует стенки пищеварительного тракта и убирает слизь, которая является защитой слизистой оболочки. Врач рекомендует отказаться от подобной методики.

— Прохладная вода хороша, чтобы утолить жажду. Но пить очень холодную воду тоже не стоит. Важно сохранить внутреннюю температуру тела: терморегуляция, пищеварение и работа всех систем организма, несомненно, зависит от внутренней температуры. Не стоит себя специально охлаждать изнутри. Это приведет к замедлению пищеварения, изменению тонуса сосудов, увеличению риска развития заболеваний ЛОР-органов, — цитирует Исакову издание «Аргументы и факты».

Врач объяснила, что объем необходимой жидкости определяется уровнем активности человека. Тем, кто занимается спортом, нужно пить больше, чем человеку с низкой физической активностью. Она отметила, что на один килограмм массы тела человеку необходимо употреблять 30 миллилитров жидкости. При этом нужно считать не только чистую воду, но и жидкость в напитках, супах, а также овощах и фруктах.

На недостаток жидкости в организме указывают такие симптомы, как сухость во рту, в глазах и сухость кожи. На обезвоживание указывают также малое количество мочи, изменение ее цвета на более темный и проблемы со стулом.

Кроме того, опасным признаком недостатка жидкости является тахикардия и нарушение ритма сердца.

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