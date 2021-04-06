Киев не будет отправлять членов контактной группы на переговоры в Минск

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Украина отказалась отправлять членов своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, для продолжения переговоров нужно искать другую площадку.

— Мы объяснили, что украинская сторона не будет направлять своих членов делегации в Минск, — сказал Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что для встречи нужно будет искать «другую страну, другой город», так как, по его мнению, «Белоруссия находится под влиянием РФ».

Россия неоднократно сообщала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Москва заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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