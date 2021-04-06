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Около 45 подъемных платформ установят для маломобильных граждан на юге Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Около 45 подъемных платформ установят для маломобильных граждан на юге Москвы

Илья Ашуров

Город

В Южном округе столицы установят 45 подъемных платформ для нужд инвалидов-колясочников в 2021 году. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Отмечается, что подъемные платформы будут установлены в подъездах жилых домов, в которых живут маломобильные граждане.

— Специалисты уже начали монтаж 32 платформ, в том числе 24 наклонных и восьми вертикальных. После завершения подготовительной работы запланирована установка подъемников еще в 13 подъездах. В настоящее время там проводится обследование и проектирование, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что вертикальные платформы — это своего рода лифты, способные подниматься на четыре метра. Они удобны для инвалидов, но для их монтажа требуется достаточное количество свободного места в подъезде. При его отсутствии устанавливают подъемники наклонного типа. Этот вид конструкции крепится на стене параллельно лестнице.

В каждом округе Москвы функционируют специальные комиссии, задача которых определять необходимость и возможность установки подъемной конструкции в каждом отдельном доме. Все проекты проходят государственную экспертизу.

Также отмечается, что для установки в доме подъемной платформы следует подать заявление в органы соцзащиты, расположенные по месту жительства. Из документов потребуется рекомендация врача об использовании кресла-коляски, а также постоянная регистрация в Москве.

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