Главный стоматолог Минздрава рассказал о причинах дискомфорта в зубах

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Дискомфорт в зубах может говорить о разных заболеваниях. Подробно об этом рассказал главный стоматолог Министерства здравоохранения России Олег Янушевич.

— Например, на ощущение в зубах может влиять гайморит. Это происходит из-за того, что зубы расположены достаточно близко к гайморовым пазухам. Поэтому в случае возникновения гайморита могут появиться неприятные ощущения в зубах, — пояснил стоматолог.

По его словам, онкологические заболевания также могут стать причиной подобного дискомфорта. Как рассказал Олег Янушевич, опухоли иногда появляются в гайморовой пазухе. Это приводит к развитию опухолевого процесса, что тоже сказывается на болевых ощущениях.

Помимо этого, специалист добавил, что перемены атмосферного давления, погодных условий и температуры воздуха не должны отражаться на ощущениях в зубах, отмечает «Москва 24». Однако холод может сказываться на увеличении симптомов некоторых заболеваний полости рта. Болевые ощущения при остром и хроническом пульпите может провоцировать вдыхание холодного воздуха.

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