Названо полезное свойство брокколи

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Китайские исследователи выяснили, что полезные свойства брокколи включают также способность продукта снизить уровень токсинов в организме. Отмечено, что этот вид капусты содержит необходимые организму железо, калий, клетчатку, а также белок и витамины С и К.

Ученые в Китае провели исследование, участниками которого стали 300 человек, проживающих в провинции Цзянсу. Именно там установлен высокий уровень загрязнения воздуха.

Половина участников эксперимента на протяжении 12 недель пила сок брокколи, а другая — сок ананаса и лайма. Результаты опыта показали, что брокколи может воздействовать на токсичные химические вещества. Так, люди из первой группы гораздо успешнее избавлялись от токсинов в организме, сообщает Food news.

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