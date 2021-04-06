Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Томские ученые научились делать мазут из старых покрышек
Фото: pixabay.com

Томские ученые научились делать мазут из старых покрышек

Елена Фролова

Наука

Ученые из Томского политехнического университета собираются отправить на промышленное производство новую разработку. Речь идет о мазуте, который был получен из старых автомобильных покрышек.

Процесс получения такого вещества является экологичным и безотходным. Шины измельчают в крошку, а после обрабатывают горячим водяным паром в специально подготовленной для этого установке.

Тогда исходный материал разлагается на полезные продукты. Например, помимо самого мазута, выделяются жидкие углеводы. Ученые изучили свойства полученного материала и пришли к выводу, что в отличие от обычного новое топливо обладает экстремально низкой температурой замерзания — около минус 50 градусов. По мнению разработчиков, их мазут можно будет применять для заправки арктических судов и спецтехники без дорогостоящих присадок, отмечает ОТР.

— Полученный из резинотехнических изделий мазут по своим свойствам превосходит традиционное топливо, — рассказала доцент отделения химической инженерии Томского политехнического университета Мария Киргина.

По ее словам, в новой разработке содержится значительно меньше серы. Это делает мазут более экологически чистым. При этом он является менее вязким и плотным.

Читайте также: Российские химики разработали универсальный сенсор ртути

ученыеТомскразработка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в