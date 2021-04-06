Томские ученые научились делать мазут из старых покрышек

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Ученые из Томского политехнического университета собираются отправить на промышленное производство новую разработку. Речь идет о мазуте, который был получен из старых автомобильных покрышек.

Процесс получения такого вещества является экологичным и безотходным. Шины измельчают в крошку, а после обрабатывают горячим водяным паром в специально подготовленной для этого установке.

Тогда исходный материал разлагается на полезные продукты. Например, помимо самого мазута, выделяются жидкие углеводы. Ученые изучили свойства полученного материала и пришли к выводу, что в отличие от обычного новое топливо обладает экстремально низкой температурой замерзания — около минус 50 градусов. По мнению разработчиков, их мазут можно будет применять для заправки арктических судов и спецтехники без дорогостоящих присадок, отмечает ОТР.

— Полученный из резинотехнических изделий мазут по своим свойствам превосходит традиционное топливо, — рассказала доцент отделения химической инженерии Томского политехнического университета Мария Киргина.

По ее словам, в новой разработке содержится значительно меньше серы. Это делает мазут более экологически чистым. При этом он является менее вязким и плотным.

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