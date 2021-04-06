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Москвичей предупредили о продаже офисов под видом апартаментов в центре столицы
Фото: Pixabay

Москвичей предупредили о продаже офисов под видом апартаментов в центре столицы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Газетный переулок, 13 Карта всех событий

В центре Москвы под видом апартаментов продаются офисные помещения. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Речь идет о нежилом здании 1950-х годов, расположенном в Пресненском районе по адресу Газетный переулок, владение 13/15. Девелопер получил ордер на капитальный ремонт этого дома, ордер предполагает, что в доме будут жилые помещения. Однако застройщик начал продажу жилой площади для офисных помещений. Таким образом, покупатели переустраивают жилое пространство под офисное.

— Москомстройинвест неоднократно предупреждал потенциальных покупателей подобной недвижимости, что закон о долевом строительстве не сможет их защитить, если вдруг инвестор не выполнит свои обязательства по передаче помещений, — предупредила Пятова.

Также сообщается, что подобные случаи — продажа офисных помещений под видом лофт-апартаментов — не единичны. По этой причине перед заключением каких-либо договоров гражданам следует проверять документы, в которых указывается назначение помещений.

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