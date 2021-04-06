Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Американские СМИ рассказали, как США готовятся к третьей мировой войне
Фото: flickr.com / U.S. Army / Sgt. Jordan Trent

Американские СМИ рассказали, как США готовятся к третьей мировой войне

Виктория Родимкина

В мире

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, во время которых моделируется масштабное противостояние великих держав. Об этом рассказал обозреватель Крис Осборн в материале для The National Interest.

По словам журналиста, во время учений Red Flag ВВС США сталкиваются с хорошо вооруженным противником, который имеет передовые средства ПВО и современные самолеты.

Обозреватель пояснил, что так Америка готовится к третьей мировой войне. По данным ВВС США, целью учений является подготовка бойцов к «многодоменной» войне.

— Вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии, — говорится в сообщении военных.

Крис Осборн добавил, что при возникновении угроз в космическом или киберпространстве техника боя для американской армии становится более сложной.

Читайте также: Рябков заявил, что Россия не намерена давать США дополнительные разъяснения по Украине

армия СШАТретья мировая войнаСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Все мнения
О проекте
Читайте нас в