Американские СМИ рассказали, как США готовятся к третьей мировой войне

Фото: flickr.com / U.S. Army / Sgt. Jordan Trent

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, во время которых моделируется масштабное противостояние великих держав. Об этом рассказал обозреватель Крис Осборн в материале для The National Interest.

По словам журналиста, во время учений Red Flag ВВС США сталкиваются с хорошо вооруженным противником, который имеет передовые средства ПВО и современные самолеты.

Обозреватель пояснил, что так Америка готовится к третьей мировой войне. По данным ВВС США, целью учений является подготовка бойцов к «многодоменной» войне.

— Вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии, — говорится в сообщении военных.

Крис Осборн добавил, что при возникновении угроз в космическом или киберпространстве техника боя для американской армии становится более сложной.

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