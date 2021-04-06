Американские СМИ рассказали, как США готовятся к третьей мировой войне
Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, во время которых моделируется масштабное противостояние великих держав. Об этом рассказал обозреватель Крис Осборн в материале для The National Interest.
По словам журналиста, во время учений Red Flag ВВС США сталкиваются с хорошо вооруженным противником, который имеет передовые средства ПВО и современные самолеты.
Обозреватель пояснил, что так Америка готовится к третьей мировой войне. По данным ВВС США, целью учений является подготовка бойцов к «многодоменной» войне.
— Вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии, — говорится в сообщении военных.
Крис Осборн добавил, что при возникновении угроз в космическом или киберпространстве техника боя для американской армии становится более сложной.
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