Машинист крана получил тяжелые травмы на производстве в Подмосковье

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Уголовное дело возбудили после инцидента на подмосковном производстве, где машинист крана получил тяжелые травмы. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Производственная авария случилась 1 декабря 2020 года в Ступинском городском округе. По словам Врадий, организация занималась обработкой металла. Мастер и энергетик решили допустить к работе машиниста крана 27-летнего оператора, который не прошел обучение по охране труда. Во время работ мужчину прижало скобой с рулоном стали.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с множественными травмами. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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