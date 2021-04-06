«Фаберже» создаст яйцо к юбилею сериала «Игра престолов»

Фото: wwd.com

Компания «Фаберже» анонсировала яйцо, которое создадут специально к десятилетию сериала «Игра престолов». Об этом сообщается на официальном аккаунте ювелирной компании в соцсети Twitter.

Дизайном изделия занимался ведущий специалист «Фаберже» Лийса Таллгрен при поддержке художницы по костюмам легендарного сериала Мишель Клэптон.

Уточняется, что яйцо оценили в 2,2 миллиона долларов. Оно будет украшено бриллиантами и рубинами.

Раскрытое изделие напоминает «распростершего крылья алого дракона и миниатюрную корону, которую могла бы носить Дейенерис Таргариен, если бы она смогла занять Железный трон», уточняется в сообщении компании.

Анонс изделия состоялся накануне католической Пасхи. Само яйцо компания представит чуть позже.

Читайте также: HBO снимет сразу три проекта по мотивам «Игры престолов»