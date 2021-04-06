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Парикмахер показала лайфхак для улучшения состояния волос
Фото: pixabay.com

Парикмахер показала лайфхак для улучшения состояния волос

Юлия Павлушова

Общество

Зарубежный парикмахер Меган Гарланд (Meggan Garland) придумала интересный и простой способ, который поможет улучшить качество длинных волос в домашних условиях. Своим лайфхаком девушка поделилась в соцсети TikTok.

Прическу нередко портят секущиеся кончики. Избавиться от них можно и без похода в салон. Для этого парикмахер показала, как аккуратно прочесывает прядь волос, затем сгибает ее между пальцами и отрезает ножницами торчащие сухие волоски. Гарланд добавила, что повторяет эту процедуру еженедельно.

@meggangarland

#barber #hairdresser #trade #Australia

♬ original sound - @megganleann

Видео Гарланд стало вирусным, набрав почти три миллиона просмотров. В частности, на него обратило внимание издание The Sun.

Ранее парикмахер рассказал о связи мытья головы и выпадения волос.

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парикмахерздоровье и красотаTik Tok
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