Парикмахер показала лайфхак для улучшения состояния волос

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Зарубежный парикмахер Меган Гарланд (Meggan Garland) придумала интересный и простой способ, который поможет улучшить качество длинных волос в домашних условиях. Своим лайфхаком девушка поделилась в соцсети TikTok.

Прическу нередко портят секущиеся кончики. Избавиться от них можно и без похода в салон. Для этого парикмахер показала, как аккуратно прочесывает прядь волос, затем сгибает ее между пальцами и отрезает ножницами торчащие сухие волоски. Гарланд добавила, что повторяет эту процедуру еженедельно.

Видео Гарланд стало вирусным, набрав почти три миллиона просмотров. В частности, на него обратило внимание издание The Sun.

Ранее парикмахер рассказал о связи мытья головы и выпадения волос.

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