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Бритни Спирс и Дженнифер Лопес: знаменитости, которые платят алименты экс-мужьям
Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс и Дженнифер Лопес: знаменитости, которые платят алименты экс-мужьям

Юлия Павлушова

Звезды

Нередко финансовое бремя после развода ложится на слабый пол. Иногда речь идет и об алиментах бывшему мужу. Не обошла стороной эта ноша и некоторых известных женщин.

Например, голливудская актриса Холли Берри почти 10 лет выплачивает алименты бывшему бойфренду, манекенщику Габриэлю Обри, от которого она родила ребенка. В начале этого года суд по требованию 54-летней дивы вдвое снизил выплаты: с 16 тысяч долларов в месяц до 8 тысяч долларов. Но полностью уйти от алиментов Холли не удалось.

Разорилась «на бывшем» и американская певица Бритни Спирс. По сей день артистка выплачивает алименты танцору Кевину Федерлайну, за которого она выходила замуж в 2004 году и родила ему двоих детей. Брак знаменитостей распался через два года.

Певице Дженнифер Лопес пришлось платить отступные бывшему мужу Крису Джадду. Пара подала на развод в 2002 году. Чтобы избежать скандала, Дженнифер «подарила» супругу 18 миллионов долларов за молчание, сообщает издание aif.ru.

Бритни Спирс и Дженнифер Лопес: знаменитости, которые платят алименты экс-мужьямФото: instagram.com/jlo

Платила бывшему мужу и оскароносная актриса Ким Бейсингер. В 1982 году она вышла замуж за визажиста Рона Бриттона. После развода суд обязал Ким выплачивать экс-супругу по 12 тысяч долларов. Причиной стал моральный вред, который бывшая жена нанесла своей якобы неверностью.

Певица Мадонна в 2008 году после развода с режиссером Гаем Ричи лишилась части состояния. Пара рассталась после восьми лет брака. Мадонна, состояние которой на тот момент оценивалось в 300 миллионов долларов, выплатила супругу порядка 60 миллионов фунтов.

Ранее юрист Андрей Шевченко раскрыл три способа выплаты ипотеки после развода.

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