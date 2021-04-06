Андрей Воробьев заявил, что на месте сквера в Щелкове не будет строительства ТЦ

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Детскую площадку и сквер не будут убирать ради строительства торгового центра в подмосковном Щелкове. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Он пояснил, что прошло то «нелепое время», когда подобные важные места заменяли торговыми площадками.

— Мы помним один подобный случай в Королеве. Уважаемые главы, в скверах мы не будем вырубать деревья и строить торговые центры, — подчеркнул губернатор.

По его словам, в принятии подобных решений необходимо крайне взвешенно подходить к развитию территорий. Глава региона также добавил, что областные парки, общественные зоны и скверы нужно продолжать развивать и благоустраивать, отмечает телеканал «360».

Он также попросил главу городского округа Щелково Андрея Булгакова рассказывать жителям по существу о принимаемых решениях, чтобы у них не возникало страхов по поводу того, что на месте общественных территорий будет возведен торговый центр. Губернатор рекомендовал разъяснить собственнику, решившему проводить застройку в неудобном месте, что строительства там быть не должно.

— Можете вместе с жителями сказать, что там ничего не будет, кроме сквера. А вот саму зеленую территорию нужно посмотреть, что там необходимо подправить, благоустроить. Вот наша основная задача, — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор также подчеркнул, что в новых торговых центрах пока нет необходимости.

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