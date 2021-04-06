Около 150 новых парковочных мест для аренды станут доступны жителям столицы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Панфёрова Карта всех событий

Около 150 мест в подземном паркинге столицы доступны для аренды. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

По его словам, арендовать парковочные места у города можно по выгодной ставке. Особенно этот вариант подойдет тем, кто давно мечтает о безопасном парковочном месте для своего автомобиля, но не может позволить себе его купить.

— Согласно 809-ПП, воспользоваться правом смогут жители домов по улицам Панферова, Беловежская, Главмосстроя и на Ленинском проспекте, — приводит слова Окунева агентство городских новостей «Москва».

Также директор Горимущества добавил, что все подземные паркинги круглосуточно охраняются.

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