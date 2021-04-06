Врач рассказала, как при помощи сантиметровой ленты определить риск опасных заболеваний

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Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, как при помощи сантиметровой ленты определить риск развития инфаркта, инсульта, остеопороза, а также сахарного диабета и даже отдельных видов онкологических заболеваний.

По словам эксперта, окружность талии у здорового человека не должна превышать показателя 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметра у мужчин. Если же обхват превышает 88 и 102 сантиметра соответственно, это говорит о повышенном риске смерти от болезней сердца, нарушений углеводного обмена и некоторых видов рака.

Учеными доказано, что мужчины с окружностью талии свыше 100 сантиметров имеют риск смерти в два раза больше, чем те, чей размер не превышает 89 сантиметров. Женщины с окружностью талии 89 сантиметров и выше существенно рискуют заработать смертельные осложнения гипертонии. У мужчин риск инфаркта растет при окружности талии более 94 сантиметра.

Как отметила диетолог, стабильное увеличение обхвата талии с 25 до 55 лет является доказанным индикатором риска появления ряда онкологических болезней гормонально-зависимых органов. Если каждые десять лет размер юбки или брюк увеличивается до следующего, то риск рака молочной железы после менопаузы возрастает на треть. При увеличении на два размера, риск увеличивается на 77 процентов.

Установлено, что окружность талии у здорового человека, не должна превышать половину роста человека, сообщает издание «Аргументы и факты».

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