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СК проверит информацию о похищении денег на лечение больных детей
Фото: sevbutovo.mos.ru

СК проверит информацию о похищении денег на лечение больных детей

Анастасия Волоснова

Происшествия

Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о похищении денежных средств, якобы предназначенных на лечение больных детей.Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, мужчина обманул обратившихся к нему пользователей в социальных сетях. Злоумышленник завладел деньгами, которые якобы должны были пойти на лечение тяжелобольных детей.

По факту мошенничества организовали доследственную проверку. В СК устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч рублей украли у москвича под предлогом оформления визы.

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