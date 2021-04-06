СК проверит информацию о похищении денег на лечение больных детей

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Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о похищении денежных средств, якобы предназначенных на лечение больных детей.Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, мужчина обманул обратившихся к нему пользователей в социальных сетях. Злоумышленник завладел деньгами, которые якобы должны были пойти на лечение тяжелобольных детей.

По факту мошенничества организовали доследственную проверку. В СК устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч рублей украли у москвича под предлогом оформления визы.

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