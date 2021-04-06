Акция «Весенний марафон» началась в проекте «Активный гражданин»
В проекте «Активный гражданин» началась акция «Весенний марафон». Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры во вторник, 6 апреля.
Участники смогут пройти восемь викторин по истории и культуре города. Их подготовили экскурсоводы, москвоведы и сотрудники музеев. В каждой викторине будет по семь вопросов, за правильный ответ начисляют по 20 баллов, которые можно обменять на услуги и сувениры в магазине поощрений проекта или направить на благотворительность.
Заключительный этап начнется 29 апреля, а подать заявку на участие можно до 10 мая. Победители получат дополнительные 300 баллов и билеты в музеи столицы. Они также смогут посетить эксклюзивные экскурсии в рамках «Активного гражданина». Приз за первое место вручат во время акции «Ночь в музее», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
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