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Акция «Весенний марафон» началась в проекте «Активный гражданин»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Акция «Весенний марафон» началась в проекте «Активный гражданин»

Иван Юминов

Город

В проекте «Активный гражданин» началась акция «Весенний марафон». Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры во вторник, 6 апреля.

Участники смогут пройти восемь викторин по истории и культуре города. Их подготовили экскурсоводы, москвоведы и сотрудники музеев. В каждой викторине будет по семь вопросов, за правильный ответ начисляют по 20 баллов, которые можно обменять на услуги и сувениры в магазине поощрений проекта или направить на благотворительность.

Заключительный этап начнется 29 апреля, а подать заявку на участие можно до 10 мая. Победители получат дополнительные 300 баллов и билеты в музеи столицы. Они также смогут посетить эксклюзивные экскурсии в рамках «Активного гражданина». Приз за первое место вручат во время акции «Ночь в музее», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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акцияДепартамент культуры города Москвы«Активный гражданин»
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